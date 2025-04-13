盧拉下月訪華　美貿易戰下尋求替代方案

巴西政府上周六（12日）公布，該國總統盧拉下月到訪中國，預料與中國領導人會面，是他2023年上任後第3次。中國和巴西穩步進行雙邊會談反映兩國關係升溫，一名巴西外交官指出因應美國總統特朗普不可預測的貿易政策，這種關係升溫是不可避免的。

盧拉將於5月13日在中國與拉丁美洲和加勒比地區領導人會晤，預計他期間會與中國領導人舉行會談。此外，中巴領導人還可能於7月在里約熱內盧金磚國家峰會上再次會面。

巴西官員表示，面對美國現行貿易政策的自然途徑是尋找替代方案，中國就是其中之一，巴西還希望與歐盟達成區域貿易協議，並加強金磚國家之間的合作。該官員形容這是降低風險的政策，如今巴西與美國的關係風險很高，因此尋找替代方案是自然而然的。他補充，巴西和中國的關係已經非常密切。

美國宣布對等關稅措施後，中國企業上周從巴西購買至少240萬噸大豆，約為中國每月大豆平均壓榨量的三分之一，搶購規模和速度都異於尋常。美國大豆協會主席雷格蘭指，美國農民尚未從2018年的貿易戰中恢復過來，保持進入中國市場至關重要，美國農民今年已經面臨潛在的重大損失，農民首當其衝地承受了農業稅的負擔，不能成為犧牲的羔羊，為了其他人的利益而背負大部分痛苦。