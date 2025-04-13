民主黨會員大會90%贊成跟進解散事宜　主席：無大變能通過解散

民主黨中委會2月通過成立3人小組跟進解散及清盤的法律程序，該黨今（13）日召開特別會員大會，議決「通過授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」之事宜。

主席羅健熙指今日會員大會目的是收集會員意見，以跟進中委會的解散決定，並非正式解散。他說目前未有確實召開最後會員大會通過解散的日子，不會特別加快或減慢進度。

會員大會有64在場，40多授權票，即超過110人，超過90%贊成，羅指如非大轉變，應能通過解散，而有機會明年才完成解散。

他認為今天的授權清晰，今日只通過3人小組進一步跟進解散事宜的議案，未來可能會有交流會和會員交流意見，但未必有更多會員大會。

對於該當現有資金及黨產方面，他指有計算黨產，但不會公開，又指不會考慮向海外團體捐款，本地政治上未必有太多合適的捐款對象，本地民生上可能仍有組織運作，但未知對方會否接受，目前未有接洽仼何團體。

現正物色法律及清盤人員，確保合乎程序，但他認為可能較難找人處理。被問及原因時，他說目前未開始接洽仼何公司。

由羅健熙、梁永權和莫建成組成的3人小組，跟進解散及清盤的法律程序。根據該黨黨章，會議最低法定人數為50人，所有出席的會員均有1票，親身投票或代理人投票均計算在內。如果解散，根據公司條例，特別決議須至少75%多數票通過。

當時有政黨曾評論，指民主黨是支持黑暴、危害國家安全及破壞香港社會穩定的主要推手及參與者，又指他們參與民主派顛覆國家政權案，解散絕對是咎由自取。

而近日有外電報道，有5名民主黨黨員曾被被北京或中間人警告，若不解散或面臨嚴重後果（to disband or face serious consequences）。