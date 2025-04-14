室友鋰電池起火　燒傷男學生追醫療費

由於合租室友電動自行車鋰電池去年7月在室內燃爆，一名武漢城市學院男學生全身九成燒傷，至今已花費數百萬元人民幣醫療費。他事後起訴室友李某、二手電動車租賃商、房東、二房東及三房東等6方責任人，要求眾人承擔已產生醫療費用，不過參與方就責任及賠償問題未能達成一致意見。

案情指，21歲的杜均浩與李某在湖北省武漢市合租一個房間，其中李某2024年7月8日晚上把電動自行車電池拆下，再提到房間充電。直至翌日清晨6時左右，房間門口突然冒出火苗，杜均浩半分鐘後離開房間，隨即倒在地上。經消防部門綜合認定，由於鋰電池在充電過程中發生熱失控，引燃周邊可燃物，最終引發火災。

根據武漢市第三醫院當時出具診斷證明書，杜均浩體表九成或以上燒傷、血容量不足性休克、呼吸道燒傷。事故發生至今，杜均浩已歷經12次植皮手術，累計醫療費用高達280多萬元（人民幣，下同，約296.8萬港元）。惟李某家屬及其中一名房東事後分別僅給予1萬元（約1.06萬港元）和2萬元（約2.12萬港元），剩下大部分來自社會捐款，醫療資金即將見底。