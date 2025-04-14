東方日報A1：港島東老殘水管　爆裂癱瘓　密密臨門

地下喉管老化，頻頻爆喉擾民。上月底北角七姊妹道與琴行街交界，一條食水供水管及一條鹹水供水管齊出事故，疑波及地下煤氣管道，受影響的街坊和商戶皆叫苦連天。原來僅是冰山一角，本報發現單是今年首3個月，港島東區已發生8宗爆喉事故，水務署回覆只重申已優化「風險為本水管資產管理計劃」的風險評估機制及分階段擴大「智管網」監測範圍等，有議員指回應沒聚焦港島東區，要求加快區內「智管網」升級，並設置更多監測點及更換老舊喉管，又指該風險為本計劃令人期望風險高的水管更快更換，避免花錢識別後，但水管未及更換前就不停爆裂，打亂市民生活。

在東區發生的8宗爆喉事故，除北角七姊妹道與琴行街交界外，鰂魚涌、小西灣及筲箕灣亦有發生，當中小西灣道近富欣花園對開有地底鹹水管爆裂，大量鹹水夾雜沙石湧上路面，小西灣道東行方向近小西灣邨介乎富欣道與新業街的行車線須暫時封閉，途經上址的巴士線需改道，而1月下旬在筲箕灣南安街近新成街，涉事水管是鹹水供水管，現場行人路被水柱沖破石屎，噴出約10米高水柱，停泊該處的私家車慘遭「洗車」，其中一輛私家車車尾更懷疑被墮下碎石擊爆車窗。

水務署曾指本港約在2000年進行大型的換管工程，現時水管平均使用20多年，不算太老，但有1至2%的「超老舊水管」，這些水管通常位處較繁忙的路段或接近民居，已成立跨部門專責小組，做好預防爆水管工作。

針對港島東多宗爆喉事故，本報曾向水務署查詢會否加快更換東區的老化喉管，又要求提供過去一年東區的爆水管數字。但該署答覆指署長已率領團隊就去年深水埗荔枝角道和東涌翔東路的水管爆裂事故展開調查，並重申署方已優化「風險為本水管資產管理計劃」的風險評估機制、成立跨部門專責小組加速處理老舊水管更換工作、分階段擴大「智管網」監測範圍、強化供水事故應變管理等。

香港島東地方選區議員梁熙指港島東近期發生爆水管的情況日益頻繁，如小西灣、鰂魚涌等多區，近期都有發生大型爆水管情況，影響居民及商戶日常生活的情況亦愈見嚴重，然而水務署的回應沒有聚焦港島東區，特別是上月底北角七姊妹道嚴重爆水管導致食水、鹹水及煤氣一度長時間停供的原因是否涉及港島東區老化水管所致。

梁熙續指，儘管水務署已推行名為「智管網」的智能供水管網管理系統，並在全港鋪設逾2,000監測點，但東區截至去年中僅配置68個，覆蓋密度遠低於其他區域。他希望加快東區「智管網」升級，在東區可設置更多監測點，並可與其他地區安裝的比例相若，以免令東區居民感到被忽略之餘，亦可協助及早發現水管滲漏情況，避免在水管爆裂時才發現而造成更大的影響。

至於10年前水務署推行的「風險為本水管資產管理計劃」，梁熙指截至2024年12月共約540公里長的水管已納入計劃內，當中約235公里已完成更換或復修，以此去計算10年來優先更換的高風險水管，年均僅約26公里，更換的效率令人擔憂。他指更換地底水管工程十分複雜，涉及相關改道及地下管線等協調問題，但既然該計劃就是希望優先更換高風險水管，因此令人期望該項計劃中的水管可以相對其他高風險水管更快更換完成，避免花錢識別後，但水管未及更換前就不停爆裂，打亂市民生活。

■記者徐家浩

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