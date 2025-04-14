古舊水管觸發路陷　墮坑的士沒頂淹浸

爆水管擾民早有前科。去年9月荔枝角道爆水管導致路陷，導致有的士被墮坑沒頂的事故最為矚目，而同年11月大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條食水管出現滲漏需要緊急維修，導致東涌多個屋邨及屋苑等一度暫停供水12小時，影響約12萬人，期間當局4度推遲恢復供水時間，引起居民鼓譟，水務署署長更要公開道歉。

去年在9月29日凌晨，荔枝角道880號對開往旺角方向行車線，一條直徑750毫米食水供水管爆裂致大範圍路陷，大量黃泥水夾雜沙泥湧出路面，期間有一輛的士墮坑沒頂，司機和乘客倉皇逃生。直至清晨5時，水務署人員終關上水掣，約30米乘10米範圍路面遭水淹浸，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道一度全線封閉，多條巴士線改道行駛。水務署指涉事喉管是1960年代敷設的鑄鐵製食水喉管，事件未有影響附近用戶食水供應。

實際上，當時已連續發生多宗路陷事故，申訴專員亦開腔表示關注，指不但為市民出行帶來不便，亦會構成安全威脅，公署會密切留意事態發展；如有需要，公署會進行初步查訊，如有需要考慮展開主動調查行動。

及至11月3日晚上，大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開，一條直徑1,200毫米的食水供水管出現滲漏，需緊急維修，東涌市一帶的食水供應暫停約12小時，直至翌日早上10時才恢復供水，受影響範圍包括5條公共屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑、逾200座洋房、東涌鄉郊19條村，水務署安排7輛水車及60個水缸為區內居民及商戶提供臨時食水供應。

事故期間，翔東路一帶來回行車線需臨時封閉的同時，恢復供水時間亦數度延遲，居民怨聲載道。水務署署長黃恩諾事後解釋，事故的水管屬大型主幹水管，加上下游分配網龐大，需要較長時間沖洗以確保水質，故供水時間有所延遲，並就事件對東涌市民帶來不便表示歉意。