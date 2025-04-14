外貿形勢嚴峻　華海關總署嚴格落實反制美措施

中國國務院新聞辦公室周一（14日）舉行新聞發布會，海關總署副署長王令浚表示，近期美國政府濫施關稅，不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響，該部門將嚴格實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展權益。

海關總署數據顯示，今年一季度，中國貨物貿易進出口達10.3萬億元（人民幣，下同，約11萬億港元），同比增長1.3%。其中出口6.13萬億元（約6.6萬億港元），增長6.9%；進口4.17萬億元（約4.5萬億港元），下降6%。中國一季度進出口規模創歷史同期新高，連續8季超10萬億元（約10.8萬億港元）。從月度走勢看，1月份進出口下降2.2%，2月份基本持平，3月份增長6%，進出口增速逐月回升。

王令浚分析，在外部困難挑戰增多的情況下，各地、各部門和外貿經營主體積極應對，推動外貿進出口平穩開局。海關總署會加快推進智能海關建設和國際合作，創新海關監管制度，促進企業通關便利，以更優監管、更高安全、更大便利、更嚴打私的實際成效，推動外貿穩定發展。海關總署新聞發言人呂大良指目前外部形勢嚴峻，「但天塌不下來」，當局將以自身的確定性應對外部環境的不確定性。