傳華外交及商務部官員「戰時狀態」　取消休假應對美關稅

美國對中國發動關稅戰，中方強硬反制。英媒周日（13日）引述多國知情官員指，中國外交部和商務部進入「戰時狀態」，官員們需取消休假及全天候開手機，同步推動「魅力外交」拉攏其他國家聯手反抗美國。外交部亦召回駐外使團團長回北京，出席本周的特別會議協調對美回應。

報道指，美國總統特朗普上台後，中國多次尋求高層級會面不果，直到特朗普公布對等關稅後，中國轉為強硬應對，外交部和商務部進入戰時態勢，官員被下令取消休假和不准關手機，負責美國事務的部門亦加強態勢。北京還去函多個同受對等關稅影響的國家尋求聯手抵抗美國，包括歐洲、日本、南韓，以及部分二十國集團（G20）成員國，一名歐盟外交官則指中方未能回應外界對中國產能過剩、補貼制度及不公平競爭的疑慮。

知情官員指，在特朗普首個總統任期，中美有多個高層級溝通渠道，但現時缺少依類渠道。中國駐美大使謝鋒在美國大選前曾多次尋求與美國富豪馬斯克會面，但失敗；中國外長王毅今年2月到紐約出席聯合國會議時試圖安排與美國國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲會面，同樣失敗。華府官員則經常問中國外交官，北京能否要求與特朗普通電話，均被中方拒絕。中美仍維持低層級官員溝通，但拜登政府時期建立的貿易、金融及軍事工作小組已擱置。

借鑒在特朗普首個任期的經驗，中國制訂了報復性策略，包括對約60間美國公司徵收關稅和實施限制，並限制稀土出口。行動是中國官員數周準備的結果，其任務是研究特朗普的政策並提出可以逐步擴大的對策，而北京最終迅速強硬回應。

中國駐美國大使館發言人回應指，北京不想打貿易戰，但不怕。如果美國為了一己之私，將自身利益置於國際社會公共利益之上，為了自己的霸權而犧牲各國的正當利益，必將遭到國際社會更強烈的反對。