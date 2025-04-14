精準扶貧爆罵戰　議員轟愈做愈退步　當局反斥：只會提口號

政府近年不再公布貧窮線，社福界議員狄志遠再次批評政府「精準扶貧」「愈做愈退步」，認為現時扶貧工作進入「霧霾」局面。勞工及福利局局長孫玉菡駁斥狄志遠只會提出「口號式講法」，對此「完全不同意」，強調現時政策行動為本、比以往進步。另外有議員關注在校課後託管計劃由其他類似計劃，認為不同政策局要協調整理，舉例有非政府組織同時參與2個類似的計劃。

狄志遠今日(14日)在立法會福利事務委員會表示，「精準扶貧」「愈做愈退步」，重申扶貧線指標重要，有政策意義。他又舉例，雖然舉辦長者千歲宴讓長者食餐飯，「但食完餐飯我可唔可以結論，佢已經扶貧咗啦」，直言沒直接關係。他說現時未能看見政府策略目標，現時很多群體都有貧窮現象，扶貧工作進入「霧霾」局面。

孫玉菡批評狄志遠每次評論政府扶貧工作只會提出「口號式講法」，表示「完全不同意」，又稱政府工作有清晰策略、目標、數字。他又批評以往外界「成日掛在口邊」說要有貧窮線，但是貧窮是指只是相對收入比較。他說：「 譬如我同管牧（管浩鳴）之間嘅高度對比咋嘛， 我同管牧比我咪貧囉！佢高吖嘛，咁我永遠都係貧架， 因為我矮呀。」 他強調現時政策是行動為本，比以往進步。

另一議員郭玲麗關注在校課後託管計劃，認為現時有相似的校本或區本計劃。她認為，雖然不同計劃是由不同準則局負責，但亦應該協調整理，減少行政費。她舉例：「其實有時我知道基本上2個計劃，都可能係搵同一個NGO機構添。」

孫玉菡指勞工及福利局、教育局及社會福利署，正在探討如何更好運用資源。他又指校課後託管計劃主要為有需要家庭而設，如有剩餘名額，會開放其他家庭參與，但是會收取費用，又有計劃有彈性。

議員林素蔚關注現時只有125間小學參與在校課後託管計劃，認為參與度「明顯有小小低」。她又關注到時未必能應付特殊學習需要學童，關注現時特殊學習需要學童佔比，以及會否培訓專門導師。

孫回應稱，政府並沒限制參與學校的數字，只要學校願意參加計劃並會協助，但不主張專門為特殊學習需要學童開班。社會福利署助理署長(青年及感化服務)陳麗珠表示，2023/24學年有2,664人參與計劃，621人、23%有特殊學習需要。她續指，一般學生的師生比是1對8；特殊學習需要學生是1對5，現時特殊學習需要學生數目合乎比例。