團體帶基層戶到政總請願提5訴求　盼政府聽民意精準扶貧

立法會福利事務委員會今日(14日)討論有關「精準扶貧」的最新進展，有團體一行20多人，今晨到政府總部外請願，期望福利事務委員會成員能夠聆聽民意，了解「精準扶貧」對象的實際意見。團體提出五項訴求，包括現金津貼恒常化、重推「N無」津貼、設立起始租金、為簡樸房下的租戶提供搬遷津貼及正視非長者一人家庭經濟壓力。團體向政府代表遞上請願信後，至中午前和平離去。

關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟，帶同約20名基層市民到政府總部外，拉起橫額請願。他們提出數項訴求，盼政府及立法會相關委員聆聽真實對象心聲。團體亦樂見當局推出各項精準扶貧項目，集中社會資源予社會上最有需要的一群，惟政府亦終止部分計劃令基層叫苦。

為此，團體提出五項訴求，盼當局能夠重視及重推，為基層市民提供實際支援。這些訴求包括將於今年年6月30日終止的現金津貼試行計劃，團體認為該計劃能有效減輕基層市民的經濟壓力，尤其是劏房户。不過，當局宣布現金津貼試行計劃終止，令受惠人士感到焦急，而項目預算開支盈餘約20億港元，延續計劃毋須動用額外撥款，故團體建議政府將現金津貼試行計劃延續及恒常化，紓緩基層家庭因長時間輪候公屋的經濟負擔。

關愛基金曾於2020年及2021年推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（俗稱「N無人士」津貼），於2021年「N無人士」津貼項目共有120, 272 宗申請符合資格。惟根據房屋局文件，截至去年10月底，計劃三年多來已為約105, 900個申請住戶發放津貼，兩者差距超過1.4萬宗申請，推算部分低收入及居於不適切居所而不合公屋申請資格人士未能受惠於試行計劃。聯席建議政府以考慮重推「N無津貼」，補遺拾漏，讓未申請公屋而處於低收入及居於不適切居所的住戶獲得現金津貼。

另外，團體亦建議就「簡樸房」設立起始租金，並建議政府引用現時差餉物業估價署為全港單位訂立之應課差餉租值，並乘以150%作為參考，每平方呎租金不得高於37.5港元。而劏房租戶日後搬遷亦有一定經濟壓力，政府於「簡樸房政策」文件中未有明確指出任何安置支援措施，而「簡樸房」政策勢必影響私人租務市場，使租金上升，從而增加基層劏房戶生活成本。而每一次搬遷對於基層街坊來說都是沉重的經濟負擔，故聯席建議政府就受影響的劏房戶提供搬遷津貼，讓他們順利過渡。

最後，現行現金津貼試行計劃僅針對已輪候公屋超過三年的家庭，未涵蓋未滿60歲的非長者一人家庭，忽視了他們的住屋負擔。團體建議政府在制訂福利政策時，應將非長者一人家庭納入受惠範圍，以緩解其經濟及住屋壓力。