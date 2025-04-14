限女囚穿長褲涉性別歧視　鄒幸彤申覆核　陳詞指剝奪有效散熱渠道

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤，早前入稟高院申請司法覆核，指懲教署容許男還押人士穿短褲，卻規定女還押人士須穿長褲，涉及性別歧視，漠視女還押人士的健康，要求法庭下令懲教署廢除及更改規定。高院今日（14日）開庭聽取雙方陳詞。鄒幸彤一方形容措施令女還押人士受苦；懲教署反指，不可能肯定全部女還押人士均偏好短褲。

申請人為鄒幸彤，現年40歲，自2021年9月起還押大欖女懲教所。建議答辯人為懲教署署長。申請方今日陳詞時指，措施剝奪女還押人士有效的散熱渠道，如果女還押人士拉高長褲，更可能被指違反紀律。規定女還押人士在夏天日間活動穿長褲，不符人道及健康，亦無基礎指讓女還押人士着短褲並不體面。這措施令女還押人士受苦的同時，並沒有為社會帶來利益。

答辯方則指，懲教署一直將還押人士是否感到舒適放在顯要位置。男女生理上有別，懲教署根據過往經驗，考慮過一籃子因素後，就男女還押人士作出衣着上的規定。答辯方形容，相關政策是經精心設計，申請方不應單單抽取其中一項規定然後要求廢除，何況他們根本不可能肯定全部女還押人士均偏好短褲。申請人提出挑戰更像是因為她個人不喜歡這政策。另外，早年「長毛」梁國雄案，終院裁定規定男性囚犯頭髮必須「盡量剪短」是違反《性別歧視條例》。答辯方稱，「長毛」案中男性囚犯沒有選擇，但本案女還押人士是可以選擇申請偏離規定。

案件編號：HCAL 1528/2024