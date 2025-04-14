揸貨車撞斃菲籍男工人　59歲司機判囚2年　停牌5年

一名貨車司機3年前駕駛中型貨車，沿青沙公路往九龍方向行駛，當貨車駛至近南灣隧道一個道路維修工程地盤時，懷疑撞斃一名正在工作的60歲菲律賓籍男工人。涉案貨車司機受審後，被裁定危險駕駛引致他人死亡罪罪成，今（14日）在區院被判入獄兩年，停牌5年，需自費修讀駕駛改進課程。法官批評被告罔顧路面情況，駕駛方式非常危險。

59歲男被告張惠森，被控於2022年5月24日，在青衣青沙公路里程18.2E（往九龍方向）附近，危險駕駛一輛中型貨車，導致Tumamao Donato B.死亡。被告承認案發時不小心駕駛，但否認危險駕駛。

法官早前裁決時指，被告理應知道會有修路工人在公路上，應格外留神，提防在有關行車道或其附近進行工程的人員及車輛會突然走近，或闖入開放的行車線。被告在收窄的行車線上超速駕駛，不留意路面情況是極度危險的駕駛方式。法官認為，對一個合格而謹慎的駕駛者而言，被告的駕駛方式會屬危險，是顯而易見的，最終裁定被告危駕罪成。

案件編號：DCCC 136/2023