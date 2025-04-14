今年降雨量料最高2700毫米　渠務署18個工程僅5個蓄洪池已應用

面對極端天氣影響，需要小心處理渠務，否則容易水浸。為應對極端天氣，目前渠務署正進行18個工程項目，其中5個蓄洪池已投入應用，餘下9個則興建中，北部都會區亦有蓄洪池正計劃建設。渠務署署長莫永昌今日(14日)見記者時表示，署方自2023年的世紀黑雨後已更新設計手冊，渠務系統的能力有所提升，若再發生當年「500年一遇」暴雨也只等於現時的「200年一遇」暴雨，強調對應對特大暴雨有信心。

回顧去年天氣，全年總降雨量為2,310毫米，比正常值的2,431毫米為低，並發出4次紅色暴雨警告、37次黃色暴雨警告及7次熱帶氣旋警告；根據香港天文台預測，今年降雨量為2,100至2,700毫米，熱帶氣旋數目約為5至8個。莫永昌指出，雖然天文台估計今年降雨量最多為2,700毫米，但未必會出現嚴重水浸，因降雨的不確定性及隨機性很高，若雨量分散，「唔一定總降雨量多就等於差。」

莫又指，因應2023年世紀黑雨，渠務署更新設計手冊後，已將每小時158毫米降雨量錄入現時的設計標準上，換言之，若當年「500年一遇」的暴雨再度發生，只等於今天「200年一遇」的暴雨標準。至於水浸黑點會否再減少，莫稱其中兩個水浸黑點已進行改善工程，而另兩個黑點亦有計劃進行工程，盡量會將水浸風險減低至可控情況。

此外，渠務署的緊急應變隊伍已由去年160隊增加至今年超過180隊；應急運作基地亦增至逾30個，分布全港18區以支援緊急應變隊伍。當局亦在今年新增了多項新技術，包括於5個水浸風險較高的低窪行車路段，推行涉水綫系統試驗計劃，實時監察水浸情況；好氧顆粒污泥技術應用等。