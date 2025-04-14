租津欺詐案港大副教授獲判無罪　法庭令控方支付辯方訟費

香港大學法律學系副教授李雪菁涉嫌在2019年至2021年間，訛稱居於九龍塘又一村，實際上卻與父母同居於沙田九肚山物業，詐騙港大租屋津貼逾72萬港元。李被廉政公署起訴一項欺詐罪，她不認罪受審，結果獲判無罪。辯方申請訟費，控方反對。區院法官今日（14日）頒判詞，控方應該承擔其判斷失誤，下令控方支付辯方訟費。

54歲女被告李雪菁，報稱副教授。她被控於2019年10月29日至2021年10月31日期間，向港大虛假表示她已遵守規管批出自行租屋津貼的規則及入住規則、意圖詐騙而誘使港大向她發還租金、差餉和管理費合共722,400元。被告於1992年8月加入港大法律學系，任職講師，2007年升任副教授，2011年兼任法律學院副院長。

法官早前裁決時指，新冠疫情改變了很多人用膳的方式，接納被告有可能是為了照顧父親和阿姨，花更多時間在沙田物業逗留及留宿，故判被告無罪。辯方申請訟費，控方反對，因為被告接受調查時的行為，及向香港大學作出查詢後的作為或不作為，均引起別人對她產生懷疑，誤導控方令控方相信針對被告的證據較實際情況為強。法官認為，控方應該承擔他們在衡量其案情的強弱時判斷上的失誤，下令控方須支付被告本案的訟費，包括正審前的電視直播申請、及所有聆訊及本訟費的申請。若雙方未能就訟費達成協議，則交由聆案官評定。

案件編號：DCCC 263/2023