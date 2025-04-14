84%訪受市民曾用公營醫療　逾半人不贊成收費改革

當局上月公布公共醫療收費改革方案，多項服務明年起加價，惹來不少人批評。有政黨今日(14日)公布調查結果，發現接近84%訪受市民曾使用公營醫療服務，逾5成受訪者不贊成政府提出的改革，該黨指政府需要關注市民的反應，考慮提供更多門診夜診服務，同時應透過改善醫療費用減免機制等，確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適醫療服務。

自由黨於3月28日至4月8日以電話問卷形式訪問年滿18歲的香港居民，以了解他們對公營醫療收費改革的意見，問卷收到了1,681份有效回覆。結果發現83.8%受訪市民表示，曾使用急症室、門診或牙醫等公營醫療服務，而當中近5成受訪市民約每2至3個月使用一次公營醫療服務，可見政府公營醫療服務是大部分市民求醫的選擇，需求一直存在。

在曾經使用政府公營醫療服務的受訪者中，有逾5成人認為本港的急症室服務有被濫用，當中有55.9%市民更認為急症室服務被濫用的程度是嚴重或非常嚴重。另發現有7成市民表示當政府正式實施收費改革後，都不會轉用其他醫療服務，當中超過8成市民表示會繼續輪候公營醫療服務，至於會轉用其他醫療服務的只有約3成市民。

該黨醫療及健康小組召集人趙志輝醫生表示，政府應透過改善醫療費用減免機制和擴大撒瑪利亞基金安全網等，繼續確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適醫療服務，當局亦應考慮提供更多門診夜診服務並延長服務時間，以應對市民的需求。