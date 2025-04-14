台漢光41號兵推演習持續　防衞軍成功聯合作戰

台灣年度軍演「漢光41號」周六（5日）開始「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），進行為期14天13夜的全天候對抗演習。台灣防務部門首長顧立雄上周六（12日）主持統裁會議時表示，防衞軍前8天戰術戰法運用靈活，海空協力達成一次成功的聯合作戰。後續演習期程中，配合攻擊軍行動方案，持續磨練防衞軍削弱戰略等執行成效。

顧立雄表示，演習已進入第8天，前階段完成常態危機處理、灰色地帶應處及聯合反登陸作戰等重要課目，防衞軍整體演練成果良好，也激盪出許多值得精進的新思維。各級部隊將會持續達成預定訓練目標，而攻擊軍也應營造高張力戰場情景，誘導防衞軍實施演練，以增強對方的戰備應處效能。

顧立雄強調，電腦輔助指揮所演習無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衞軍聯合作戰整體效能，並在後續的操演中，統裁部應持續設計指揮所轉移、通資中斷與通訊備援等狀況，以驗證各層級指管系統韌性，確保在實際戰況中，仍能保持有效的指揮與協同。

另有台媒報道指，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將艾布拉姆斯（Robert B.Abrams），出任此次漢光電腦兵推的資深觀察員，並首次在漢光兵推以參謀本部編制，擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。顧立雄強調，台美軍事交流均按年度計劃正常執行，台灣防務部門一貫原則是不評論個案。