出入口商會倡香港轉型應對貿易戰　「轉口港」變供應鏈服務中心

中美貿易戰下，香港的「轉口港」面對挑戰。有出入口商會發表研究報告，指全球貿易保護主義抬頭，削弱本港傳統轉口貿易優勢，提出14項戰略性建議，包括提倡香港整合專業服務優勢，從「轉口貿易樞紐」轉型為「全球供應鏈服務中心」應對。

香港中華出入口商會今日(14日)公布《推動香港貿易發展升級轉型》研究報告。報告指出，香港貿易行業正面臨「三變兩轉」，即三大變革方向與兩大轉型路徑的結構性挑戰。其中在國際層面，全球貿易保護主義抬頭，與跨境電商「小額豁免」政策衝擊並削弱本港傳統轉口貿易優勢。

商業模式層面上，報告指全球供應鏈碎片化迫使香港須從「中間人」角色升級為「供應鏈管理者」；在技術層面，利用智能物流、大數據供應鏈及自動化倉儲等創新科技，重塑貿易產業鏈生態。

香港中華出入口商會會長貝鈞奇表示，香港需好好利用香港機場的優勢，加速構建「空港經濟」新動能，發展高時效性、高附加值的航空貨運樞紐，同步推動從貨物轉口向「貿易服務中心」躍升，整合金融、法律、保險等專業服務。秘書長溫幸平則指，他們耗時約1年收集及分析數據，撰寫完成報告。商會將聯同業界代表在短期內向政府有關部門、社會各界及工商機構提交政策建議書。