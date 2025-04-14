網購速遞勁污糟　拆開期間突爆開險眼盲

最近網上有很多關於網購快遞自提點的包裹堆得滿滿，提貨人士「左摷右摷」弄得一團糟的貼文，大家又知不知快遞包裝可以有多骯髒，有多少細菌。內地曾經有人接觸快遞後觸摸眼睛，沒多久眼睛便開始痕癢、紅腫，到醫院求醫後，被確診是疱疹病毒感染；更有內地報道指有人收完快遞沒洗手，之後放零食入口，吃至腹瀉，屙至脫水。快遞包裝隨時是傳染疾病、細菌的溫床，《東呼即應》訪問了專家，分享如何在收快遞的同時，又能夠將危險程度減至最低，至少不要又屙又嘔，眼睛染疱疹。

皮膚科專科醫生鄭學輝表示，永遠不會知道快遞包裝袋的來源，也不知它用了甚麼物料去製造，如果擔心這些包裝物料的來源有問題，或者擔心那個包裹是骯髒，市民應先戴上手套，才去處理包裝袋，亦可以找毛巾或清潔用品先清潔表面後，再拿貨物出來，手套用完後可直接棄掉，再擔心則可進行普通清潔步驟，其實消毒自己雙手便可以，但請記着如果用完酒精搓手，或洗手時間長，之後應使用潤膚膏保濕。

除了做好清潔方面的預防工作，早前有一名內地男子網購彈性支架後，在拆包時包裹竟突然爆開，包內玻璃纖維支架頓成「粉碎」，大量微米級碎屑刺進男子雙眼，最終他做了9次手術也未能盡數清除。香港工程師學會材料分部主席鍾志源指，玻璃纖維通常是指PMC(Polymer Matrix Composite)，這是一種將玻璃纖維和聚合物，即是塑膠結合成的材料，玻璃纖維通常是在高溫下被拉成很細很長的纖維，然後再用塑膠將它結合，這種纖維的長度一般由1mm至10mm，直徑介乎0.005mm至0.024mm之間，因此通常是未必可看得見。

至於為甚麼玻璃纖維很容易粉碎，鍾志源解釋PMC中的玻璃纖維和塑膠的比例，對材料的強度影響很大，玻璃纖維含量愈高，材料就愈強，但就會變得愈脆，容易破裂。因此在設計複合材料時，要根據玻璃纖維的直徑及長度找到一個最好的比例，要有強度但又不會過脆，設計時要考慮纖維的結構性質和應用環境，確保材料在承受壓力和衝擊時不會破裂。

鍾志源續指，玻璃纖維的碎屑因為很尖鋭，所以很容易刺入皮膚，會導致割傷或引致一些敏感反應，要處理這些玻璃纖維也頗困難，因為它可能很細小，看也看不到，為了提高其安全性，最好是在玻璃纖維配件外面包上塑膠，如果玻璃纖維露出，這可能表明它所用的玻璃纖維是較粗或較長，這種情況可能顯示塑膠因為日曬雨淋或高溫而受損，導致材料變脆弱，最終破裂甚至粉碎，這種損壞並不罕見，所以用塑膠包裹是很重要，塑膠也要抗化學性、抗侵蝕或抗紫外線，讓它不那麼容易老化。

另外，鍾志源亦指玻璃纖維碎屑有機會被吸入人體，主要視乎原材料中玻璃纖維的大小，如果原本纖維已經很小或很短，粉碎之後便很易被吸入人體，引致肺部的呼吸道和肺部受刺激；若長期暴露在這些細小顆粒中，可以引發其他慢性疾病，例如肺部的疾病。而為了確保安全，如果有碎了玻璃纖維的地方，就要保持通風，不要吸入這些粉塵碎屑，還有要佩戴適當的防護裝置，例如口罩或護目鏡，減少讓它進入眼睛或吸入的機會。

鄭學輝補充，一般來說若不小心意外地被玻璃纖維進入皮膚組織中，會像「插刺」般，無論怎樣洗，怎黐膠紙也不能很有效地移除插進皮中的玻璃纖維，身體可能沒徵狀、沒反應，也可能身體的免疫系統，觀察到它們存在時，會產生免疫系統反應，攻擊這些由外界進入的異物，然後產生炎症反應，這些臨床表徵可以很多樣性，故此真的要透過臨床觀察與斷症，這樣才可以有準確的診斷，因此第一時間找醫生幫手永遠是最好的。