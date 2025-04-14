農業研究員帶61份水稻種質資源出境　判囚兩年

國家安全部周一（14日）公布一宗有關種業安全案例，一名農業研究人員被公派出國訪學期間，在未經審批的情況下，將61份國家水稻種質資源私自攜帶出境，提供給外方研究機構人員，遭法院判處有期徒刑2年，剝奪政治權利1年。

案情指，符某某在國內某農業研究所從事研究，於訪學初期無具體研究項目，看到外國實驗室里有許多先進設備，於是萌生將國內科研項目帶到境外的想法，既能幫助自己完成科研任務，還能在同行面前炫耀。在獲得導師的支持後，符某某頻繁往返於兩國之間，在未經審批情況下，先后分3次，將4批次水稻種質資源私自攜帶出境，提供給外方研究機構人員。

國安部指出，符某某獲取種質資源的方式多樣，但都具有欺騙性，如在國內經正規審批手續申領用於研究，後將剩餘種子擅自收集留存，在單位實驗室田里私自採取，或以科研為名向國內農研所、農學院的關係人索要。符某某向外國研究機構提供的種質資源，具有重要的科研生產價值，其中1份野生稻資源，是中國特有的珍稀資源，按照有關規定，嚴禁向境外提供，一旦被外國研究機構用於水稻遺傳育種研究，將對中國種業發展和知識產權保護等，帶來不利影響和潛在隱患。國安部強調，長期以來，一些國家不斷通過各種途徑，竊取中國農業種質資源，損害中國國家安全和利益，部分境內科研機構人員法律意識、國家安全意識淡薄，相關風險隱患不容忽視。