日本地震陰霾港人減外遊　旅行社稱復活節假期較短內地團最旺

距離復活節假期仍有數天，熱愛旅遊的港人今年繼續出遊。不過，在日本大地震傳聞持續發酵、東南亞早前發生地震的陰霾下，有旅行社負責人今日(14日)坦言，日本團、泰國團不再暢旺，只剩小部分不擔心發生地震的人會出發，形容跌幅較想像多。相反，適逢假期並不太長，中國內地團「當旺」，平價及豪華團都有市場，成為復活節之最。

環球經濟不穩，加上周邊國家發生天災慘劇，港人似乎較多計劃北上內地旅遊。縱橫遊常務董事袁振寧向東網表示，日本及泰國團的參團人數大減，其中出發去泰國團的人只剩過往的30%至40%。他指出，自今年初連環爆出台灣藝人大S徐熙媛染流感後併發肺炎不幸離世，再加上日本大地震、海嘯的傳聞不斷發酵，令眾多港人都很害怕。因此，即使旅行社已推出特別宣傳及優惠，但復活節的日本團仍未如預期，部分擬在年底才出發，更多的決定改到其他地方。

袁振寧續指，今個復活節假期連周末只有4天，不算太長，客人比較傾向內地的旅行團，短至大灣區城市玩兩日一日夜，較中長線則有需乘3至4小時飛機的地方，「雲南、長白山都有市場」。他提到內地地大物博，而且價格相宜，高鐵不會如機票一樣波動，近年較受港人青睞，而今年已成為該公司最多人出發的旅遊目的地。他笑言拉上補下之下，整體旅客人數未見大變，但日本團一般收費較高，因此對周邊天災對旅行社生意仍有影響，「但已經好過其他行業。」