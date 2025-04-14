腹部贅肉再造乳房手術　助乳腺癌患者重建自信

乳腺癌患者為保命，一般不得不切除整個乳房組織。江蘇省腫瘤醫院（南京醫科大學附屬腫瘤醫院）乳腺外科李建副主任醫師團隊，日前通過自由肌皮瓣血管穿通枝分離顯微手術移植法（DIEP），為一名53歲乳腺癌女患者修復了胸壁缺損，同時利用腹部贅肉再造乳房，重現胸部曲線和腹部小蠻腰馬甲線的雙重美麗，實現對患者生理及心理雙重療愈。

傳統手術方法是將腹直肌連同腹部皮膚和脂肪移植到胸部，但會對腹部運動造成明顯影響，增加腹部膨隆和腹壁疝風險。而DIEP則保留了患者腹直肌，但需要從腹直肌中分離出腹壁下動脈穿支血管，並通過顯微外科技術與胸部血管實現脗合以確保皮瓣存活，被認為是乳腺癌領域的天花板級手術，難度極大。

術後，患者胸壁外觀平整，腹部供區僅遺留瘢痕，功能未受影響。李建介紹，DIEP利用腹部多餘脂肪修復胸壁，變廢為寶，可打造出質地柔軟、形態自然、豐滿彈性的乳房，且不會產生異體材料排斥反應，同時又可以實現腹壁塑形，保留腹直肌功能，讓患者康復後同樣可以練出馬甲線，保持完美身體曲線。