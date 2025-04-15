網購電動單車電池非原廠出品　商家被判退一賠三

海南海口一名男子去年在某購物平台約2,177.12元（人民幣，下同，約2,329港元）購買一輛電動單車，商家承諾配備全新電池，卻以翻新電池冒充，男子認為商家、平台、物流公司共同串通涉嫌欺詐，要求賠償損失逾1.45萬元（約1.6萬港元）。內媒周日（13日）報道，海南省海口市中級人民法院近日判處商家以購買商品的價款3倍賠償6531.36元（約6,988港元），退還包裝費、發票費及運費共計575元（約615港元），另須返還貨款2177.12元。

市民陳先生購買的電動單車來自網絡商戶「佳某車業」，店家原先聲稱免運費，落單後卻告知陳先生需另行支付特殊包裝費120元（約128港元），如需要給電動單車上牌要另行支付開具上牌發票服務費200元（約214港元），上述款項共計320元（約342港元）。陳先生同意該支付要求，並在購物平台上直接支付320元，詎料收貨後發現電動單車的電池不是原廠出品，於是要求退款退貨。然而，由於電動單車沒有電池檢測報告，物流站拒絕運輸，導致該車一直滯留在物流站，購物平台其後以該筆訂單未退貨為由，駁回陳先生的退款申請。

海口市中級人民法院審理認為，商家作為負有告知義務的銷售方，故意隱瞞電動單車電池翻新的事實，使陳先生落單購買電動單車，其行為符合欺詐的構成要件，根據《消費者權益保護法》，經營者提供商品或者服務若有欺詐行為，應當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的3倍，故作出上述判決。