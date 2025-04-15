旅遊保險醫療及意外保障差異大　逾9成計劃調低長者兒童賠償額

距離復活節假期仍有數天，但在日本大地震傳聞持續發酵、東南亞早前發生地震的陰霾下，港人外遊前都會先買旅遊保險保障自己。不過，消委會發現，旅遊保險醫療及意外保障差異顯著，逾90%計劃調低長者、兒童在醫療費用或意外的最高賠償額，最多調低達75%。另外，保費相近計劃醫療費用保額可相差1倍。

消委會在今年2月至3月於11間保險公司網站搜集資料，調查涵蓋27個單次個人旅遊保險計劃，當中10間都提供2至3個不同保障範圍的計劃，以亞洲地區的7天旅程而言，撇除個別保險公司會向76歲或以上人士收取較高保費，人保費由145至509港元不等；至於全球地區的14天旅程，則由241至859港元不等。

一般保費愈高，保障範圍愈大，保障項目的最高賠償額亦會相應較高。不過，消委會以亞洲地區7天保費低於200港元的7個計劃為例，比較旅遊保險中較受消費者關注的「醫療費用」保障額，發現相關成人最高賠償額可相差1倍，介乎25萬至50萬港元；其中1個計劃亦有較多不承保項目，包括「行李及財物」、「個人金錢及旅遊證件」、「延誤或受阻」、「租車自負額」等。此外，只有2個計劃分別承保手機和電腦設備的損壞及遺失，最高保障額分別為2,000和5,000港元。

人在外地萬一生病或不幸遇上意外，全部27個計劃均提供「醫療費用」保障，成人最高賠償額由10萬至150萬港元不等。其中21個計劃都設有「海外住院現金津貼」，最高賠償額由2,000至1.2萬港元，「每天」賠償上限則由200至500港元，即約4天至50天的津貼。

不過調查發現，儘管長者及兒童大多支付與成人相同的保費，撇除3個向長者收取較高保費的計劃，多達92%(22個)計劃會調低他們在「醫療費用」及/或「人身意外/個人意外」的最高賠償額，最多調低達 75%，甚至不能享用部分保障。其中 1 間公司的3個計劃將75歲或以上長者及17歲或以下兒童的「醫療費用」、「其他意外」、「行李延誤」及「取消旅程」等項目的最高賠償額調低至成人的一半。另有1間的2個計劃則長者及兒童受保人的「人身意外／個人意外」的最高賠償額劃一為30萬，即分別只及成人保障額的60%及30%。亦有3間向長者收取較高保費。

近期亦有消費者擔心到東南亞旅遊時的人身安全，是次調查中只有1間保險公司的 3 個計劃提供「綁架及勒索」保障，每宗意外每天賠償最高500港元，總賠償額最高1.5萬港元，但必須報警並向警方索取報告，才能提出索償申請。消委會建議消費者，選購旅遊保險計劃時，要留意保險公司對各項保障的定義，細閱保單條款作確認，不應只着眼於保費金額及單一項目最高賠償額 投保前詳細了解計劃的保障範圍、最高賠償金額和索償安排，以及部分項目可能設有的每天賠償上限。