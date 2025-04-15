8款沐浴球附小禮物　存幼童誤吞窒息風險　當中5款無安全警告字句

日常閒時若可享受浸浴，可以放鬆紓壓和療愈身心，專為浸浴而設計的沐浴球更添加香氣，深受大小朋友歡迎。消費者委員會測試了市面上17款沐浴球樣本，其中8款附有小禮物，均含有細小部件，7款要在溶解後小禮物才浮現，存在讓幼童誤吞以致窒息的風險，惟其中5款並沒有以中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句。消委會促請供應商提升產品資訊透明度，於標籤上提供清晰的中英雙語標示及警告字句，讓家長加以留神，以減低幼童使用的風險。

消委會參考歐盟玩具安全標準EN71-1，評估小禮物的機械和物理安全程度，實驗室參考玩具適用年齡判定指南評估該等禮物為適用於12個月或以上組別的玩具，惟該5款樣本所附的禮物均屬細小部件，並未符合EN71-1中擬供予36個月以下兒童玩具不可含細小部件的要求，消費者若不留神讓其年幼子女把玩該等玩具，存在讓兒童誤吞以致窒息的風險。

至於其餘3款樣本雖然本身或在進行物理測試後的破損零件同樣含有細小部件，但都有在5包裝上以中英雙語標示「不適合3歲以下兒童使用」或「窒息危險」等警告字句，用以提醒消費者不要讓幼童使用該些產品。

另外，不少沐浴產品都會加入以天然植物萃取或人工合成的香料，某些香料物質可誘發接觸性過敏反應，消委會進行化學安全測試，結果顯示約5成樣本（9款）檢出香料致敏物質，其中7款檢出1種香料致敏物質，不過檢出濃度均低於0.01%，根據歐盟要求毋須於成分列表中標示。其餘2款分別檢出2及4款香料致敏物質，當中的苯甲酸苄酯濃度分別為0.024%和0.36%，若按歐盟規定須作出相關標示，但該2款未有於成分列表中標示，但亦有機會是因為樣本的來源地為本港及美國，兩地未有相關規定。

消委會又提醒，雖然相關香料致敏物質的濃度會被大量稀釋，理論上引發過敏反應的風險並不算高，但家長亦需留意沐浴球有別於洗頭水和沐浴露等沐浴產品，兒童可能會在浴缸中嬉戲一段較長時間，而且身體大部分面積會長時間接觸沐浴球溶液，或會增加致敏風險。消委會建議生產商嚴格控制及適時檢測產品中香料致敏物質和其他有害化學物質的含量，提高產品資訊透明度，同時以中英雙語標示產品使用方法

除了部分樣本的警告字句及使用方法的標示有待改善外，有12款樣本未有標示沐浴球的到期日等有效期限；亦有8款樣本未有以中文或英文列出成分列表，令消費者難以掌握重要資訊，有10款樣本則未有標示本港供應商的聯絡資料，或僅提供名稱而未列出相關聯絡方式消費者若遇上品質或使用問題時難以向有關公司查詢或尋求協助，消委會呼籲供應商盡快跟進改善。