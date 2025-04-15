3品牌變頻式冷氣機　未能通過安全檢測　電源線大力拉扯會移位

冷氣用電極高，電線一旦損壞漏電，安全風險可大可小。消委會測試12款「兩匹」變頻式分體冷氣機，當中發現3大品牌樣本未能通過安全檢測，電源線穩固裝置不太理想，大力拉扯會移位。機電署稱會跟進，而正常使用下不會構成安全問題。

消委會參考國際標準進行基本的安全檢測，包括漏電、接地連續性、內部電線分布及裝置、防觸電保護及電源線的穩固裝置。當中「樂聲牌Panasonic」、「日立牌HITACHI」及「樂信」3款樣本的電源線經100牛頓(Newton)的力量拉扯25次後出現移位，幅度未能符合標準不多於2毫米的要求。

機電署表示已詳細分析相關安全測試報告，並要求供應商跟進及改善。署方指雖然樣本未能完全符合安全標準的要求，但在正常使用下不會構成安全問題。有關供應商表示已就上述不足之處制定相應的改善方案，機電署會繼續跟進相關供應商就其產品所制訂的改善方案及審視其成效。

樂聲牌供應商則指測試型號已停產，其後續型號上月推出。日立牌供應商表示已委託國際認可獨立實驗所測試產品，結果符合法例要求。樂信牌供應商亦向消委會提供獨立實驗所的安全測試報告，認為消委會安全測試結果是由於該樣本曾進行能效測試而可能影響了其相關部件而導致。