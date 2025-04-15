華強北淡定應對關稅戰　加大自主研發轉攻國內市場

美國近期對華實施對等關稅，作為全球最大規模電子商品集散地的廣東省深圳市華強北，有商戶表示目前抱觀望態度，「讓子彈再飛一會兒」。也有當地商戶認為，這次關稅戰是「風險與機遇並存」。

在華強北一、二樓主要經營零售終端產品的商舖，近日依然人頭攢動，有商戶拿着翻譯機和來自國外的客戶交談。而在高層從事進行電子商品批發的商戶，有出口業務的企業生意難免受影響。經營LED燈業務的王名釗有美國客戶早前訂了一批貨，當美國徵收20%關稅時仍在猶豫，但近日終於決定取消訂單。但在深圳創業30多年的王名釗表示，國外訂單取消了，還可靠國內市場，最終還是消化完訂單。他更指出，華強北的產品種類全、配貨快、效率高，「這個模式不是搬到其他國家一天兩天就能做起來的」。

在深圳從事科技創投業務的張輝稱，今年也許是提升自主可控能力的窗口期，國內廠商甚至可通過性價比搶佔中低端市場，逐步向高端滲透。他認為，從更長遠眼光去看，國產廠家必須下定決心升級技術，加大投入研發，提升自主GPU、CPU、主機板計等國產化比例。2018年當美國宣布對中國進口商品加徵10%關稅後，肖宇升經營的科技公司因美國客戶取消訂單而宣布破產。但肖宇升2020年東山再起，再成立新公司，並決定開拓國內和東南亞等新興市場，稱現在國內市場佔公司業務約35%，「國內市場是巨大的海洋」。