五一假期前內地機票價格插水　最大跌8成

清明假期結束後，五一假期之前，內地多條航線機票價格插水，降幅最多約八成。有航空公司人士分析，上述期間商務出行需求相對平緩，加上航空公司運力集中投放，促成了當前的價格低窪，建議有出行計劃的旅客可提前3至5天鎖定優惠機票。

內媒周一（14日）報道，五一假期前，廣州飛往國內多地的最低機票價格普遍為2折左右，境外航線也有各種促銷。以廣州飛上海為例，機票價加上燃油附加費及機場建設費，單程不到500元（人民幣，不同，537港元）；廣州飛成都，單程機含稅後最低價格同樣約500元。廣州往返哈爾濱、三亞的機票，也分別為2折、3至4折左右。江蘇常州飛往大連、青島、威海等城市的機票價格均下降，其中常州直飛大連機票為239元（約256港元），降幅達80%；南京飛天津機票價600元（約644港元），跌66%；南京飛蘭州289元（約310港元），跌53%；南京飛北京305元（約327港元），跌53%。

據早前報道，自本月5日起，國內航線燃油附加費下調，成人旅客800公里以上航線每人收取20元（約21.5港元）燃油附加費，800公里及以下航線每名旅客收10元（約10.7港元）。業內人士表示，全國民航於上月30日至10月25日執行2025年夏秋航季航班計劃，一般來說，本月上中旬價格處於相對低位。