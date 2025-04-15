落後內地城市　葉劉指港具優勢推帆船經濟　收益大且吸引遊客

經濟增長緩慢，面對龐大的財政赤字，政府催谷包括體育活動在內的盛事經濟。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指帆船賽來的收益大，且吸引大量旅客，而香港擁有天然深水港，同時具備優厚條件推動帆船經濟，建議當局考慮大力推廣及舉辦更國際帆船賽事。

葉劉今日(15日)在社交平台貼文，提及有議員早前在立法會提出《善用香港海島和海岸線資源，推動海上旅遊發展》的無法律約束力議案，促請政府善用香港綿長海岸線和超過260個島嶼的豐富資源，以及天然深水港的優勢，積極推動海上生態及度假旅遊等發展，打造香港成為國際級海上旅遊城市。她指帆船運動亦非常值得推動

她引述 Allianz Econ Impact Report into the America's Cup 資料顯示，全球10大體育項目帶來之直接及間接經濟收益，美洲盃帆船賽排第3，僅次於奧運及世界盃，而舉辦預賽和決賽的城市吸引大量旅客，並估計每屆帶來超過80億美元的直接及間接經濟利益。

不單止海外，她指內地亦大力推動「帆船經濟」，青島、三亞及秦皇島均是帆船熱點。其中青島更將此納入「海洋經濟」其中一項重點頂目，建立「帆船之都」品牌，引進多個國際帆船賽事，使其成為國際高端賽事中心。

她指今年2月香港舉行「香港帆船賽週2025」在淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行賽事，吸引12個國家及地區、超過300位帆船好手來港參賽，香港選手亦囊括多面金牌。正如醫學會前會長、同為帆船好手的謝鴻興醫生所言，香港本身環海、維港水深廣闊，再加上擁有3個歷史悠久的帆船會；而且舉辦帆船比賽成本不算高昂，最大成本是帆船泊位、後勤人才支援等，並提議香港何不把握機會、善用資源，與內地聯手合力將中港打造成「全球帆船熱門地點」？

她認同謝醫生所言，香港具備優厚條件推動帆船經濟，認為文化體育及旅遊局不妨考慮大力推廣，舉辦更國際帆船賽事。