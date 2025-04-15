內地首季1.63億人次出入境　同比上升15.3%

國家移民管理局周二（15日）公布，今年第一季全國移民管理機構累計查驗出入境人員1.63億人次，同比上升15.3%。其中，內地居民約8,027萬人次、港澳台居民6,572萬多人次、外國人1,743萬多人次，同比分別上升15.4%、11.2%、33.4%。

上述期間，全國移民管理機構共簽發普通護照515.3萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注2,485萬多張（件），簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證56.9萬張，簽發外國人簽證證件36.1萬證次。移民局政務服務平台為港澳台居民、海外華僑和外國人，免費提供身份核驗服務1,680萬人次。此外，全國累計查驗出入境交通運輸工具849.5萬架（列、艘、輛）次，同比上升15.5%，其中飛機23.9萬架次、列車2.5萬列次、船舶10.6萬艘次、機動車輛812.4萬輛次。

全國移民管理機構又深入開展冬季治安打擊整治行動，共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件2,851宗，抓獲8,402名疑犯，搗破127個犯罪團夥，搗毀16處中轉接應窩點，扣查388輛（艘）涉案交通運輸工具。行動中查獲毒品案件128宗、156人，其中涉及10公斤以上毒品案件19宗，繳獲888多公斤各類毒品；查繳201支各類槍枝、5,463發子彈，並查緝走私物品案值約7,086萬元人民幣（約7,612萬港元）。