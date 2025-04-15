警司陸振中危駕及一項襲擊罪成　另3項非禮罪全部罪名不成立

時任沙頭角分區指揮官的已婚警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪受審，案件今（15日）在區院裁決。法官指，陸振中的舉動顯然超越上司下屬關係，對女事主有所追求。惟法官對女事主是否同意殘廁內的事件存疑，裁定3項非禮罪全部罪名不成立。法庭最終判被告危駕及一項襲擊罪成，准被告保釋至7月3日判刑。

現年45歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。據控方開案陳詞指，2022年6月22日的飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

就3次殘廁事件，法官裁決時指，閉路電視片段顯示，X每次從殘廁出來後，均未表現慌張，未見衣履不整，亦沒有刻意跟被告保持距離，甚至曾主動挽被告的手。另外，X在審訊時稱，如果有勇氣，她就會反抗。這意味着X沒有在殘廁內反抗，或會令被告誤以為X同意該些行為。即使考慮了X受酒精影響或屈服等因素，法庭仍裁定，控方未能證明被告未經他人同意的犯罪意圖，故裁定3項非禮罪罪脫。

至於7月飯局後的事件，法官指，被告當時受酒精影響，應清楚自己的身體狀況不宜駕駛，惟被告仍上車駕駛，並逆線行駛、未確保車門關上便行駛，屬遠遜合格而謹慎的駕駛者，裁定危駕罪成。此外，在粉嶺牽晴間停車場內，被告跟蔡文浩等人糾纏。事後蔡手指受傷。法官認為蔡的證供清晰，醫療報告亦吻合，接納傷勢是被告造成。不過，法官認為被告只是因受阻撓而自衛，並沒意圖令蔡身體受嚴重傷害，故只裁定較輕的襲擊致造成實際傷害罪罪成。至於被指襲擊X及賴文顯的指控，法官稱X的證供不清晰，賴的傷勢亦未能證明是被告造成，裁定兩項襲擊罪脫。

案件編號：DCCC 137/2023