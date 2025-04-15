首階段關稅談判順利　台未決定是否組團赴美

台灣地區領導人賴清德周一（14日）表示，台美已就對等關稅展開談判，第一階段談判過程順利，將持續在確保台灣利益並推動產業發展的目標下談判，希望將這次關稅戰的挑戰化為台灣的機會，並推動「台灣加一」，即台灣加美國的新布局。至於第二階段談判何時展開，是否像日韓般組團赴美談判，目前未有定案。

賴清德接見台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系友會時表示，對於特朗普政府公布新關稅政策，台政府很早就開始準備，行政院也公布880億元新台幣（約210億港元）措施，希望協助產業創新升級轉型。他表示，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，又洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，希望台灣可爭取加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國專家肯尼迪（Scott Kennedy）同日指出，貿易戰使大陸重啟對CPTPP的興趣，即使無法正式加入，也會調整法規與該協定對接。他又指，數周前在北京再次聽到《中歐全面投資協定》，是多年來首次，陸方正尋找恢復協定的可能路徑，但仍有新疆人權議題、北京在烏克蘭戰爭中的角色以及產能過剩等問題障礙。