打擊油尖區賣淫活動拘45人　另拘9人涉非法勞工等罪

執法部門留意到油尖區內有俗稱「企街」的街頭賣淫活動持續活躍，油尖區警員根據搜集情報及經深入調查後，於4月7日至14日聯同入境處分別進行代號為「霧塔」的反色情行動及代號為「冠軍」的反非法勞工行動。

「霧塔」行動中，調查人員打擊油麻地多個街頭賣淫黑點，同時亦喬裝客人打擊多個賣淫場所。當中人員在廟街、上海街、砵蘭街一帶拘捕29名持雙程證的女街頭性工作者，在尖沙咀的賣淫場所拘捕了16名持雙程證的女子。行動共拘捕45名持有雙程證的內地女子(18至56歲)，她們涉嫌「違反逗留條件」，被捕人士已全數交由入境處跟進調查。

警員留意到有部分街頭性工作者由賣淫集團背後操縱，集團成員會負責招攬內地女子在指定的劏房單位提供賣淫服務，並以「一樓一鳳」的形式運作。成員會為性工作者提供賣淫工具，包括一次性的浴巾、潤滑劑、避孕套等。每次交易後會向性工作者收取高達6成的佣金。

警員亦留意到有犯罪集團會用舊式大廈作賣淫活動，因舊式大廈保安相對較差，租約較彈性，有見及此，未來油尖區警員會繼續展開深入調查和情報蒐集，鎖定區內一些長期出租用為賣淫場所的單位，亦會要求業主停止容許他們名下的單位作出賣淫用途，否則業主將會承擔相關法律責任。執法部門會從源頭入手，拘捕一些未有遵從執法部門警告的業主。根據《刑事罪行條例》第143條及第145條，任何人身為業主或處所的租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部分面積用作賣淫用途即屬犯罪，一經定罪最高可判監7年。

「冠軍」行動中，警員共拘捕了6名非華裔人士及3名持雙程證人士(25至50歲)，他們分別涉嫌「逾期居留」、「非法入境」、「聘用非法勞工」及「逾期居留人士接受僱傭工作」。當中有被捕的非華裔人士，分別為餐廳負責人及洗碗工。