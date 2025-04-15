98.3%受訪家長反對取消學生津貼　有稱只能叫女兒唔好長肥

在龐大財政赤字下，政府提出取消為中小學和幼稚園學生提供2,500港元學生津貼，惹起家長。有團體今日(15日)公布的調查結果發現，98.3%受訪家長不同意政府取消學生津貼，逾半受訪家長認為學生津貼應維持恒常化。為減開支，有家長表明只能叫兩名女兒「唔好食咁多、唔好長肥」，否則若要再買新衣服，也是一筆開支。

為了解家長對取消學生津貼的意向，照顧照顧者平台和關注學童發展權利聯席於3月底至4月初以問卷訪問1,282名基層家長，而所有受訪者均有領取需要入息審查的政府資助，其中44.2%受訪家長的子女有領取全額學生資助，24.9%有領取綜援。

調查結果顯示，98.3%受訪家長不同意政府取消學生津貼，認為當局應維持恒常化學習津貼佔53.9%，44.5%受訪家長則支持反建議當局將津貼範圍收窄至綜援和獲學生資助的學生。

在席一名家長指一家4口居於上水公屋邨，倚靠丈夫的收入維持一家的生活開支，其長女剛升讀副學士，幼女就讀中學，平時亦有學習乒乓球，目前有領取半額書簿津貼。該家長指2,500港元學生津貼一般用作購買乒乓球裝備及學校日常開支，例如校服及書包等。

她指現時政府取消津貼，長女升讀副學士後家庭開支增加，將難以為幼女添置運動裝備，同時要照顧女兒情緒，避免她因見到其他同學有更好、更新裝備而感到失落。她更指目前只能叫兩名女兒「唔好食咁多、唔好長肥」，否則若要再買新衣服，也是一筆開支。

另一名家長育有3名子女，她指長子和次子分別就讀中三和小一，並分別患過度活躍症和發展遲緩，家庭月入只有1.5萬港元，而兩名兒子的教育開支每月約3,000港元，涉及參加興趣班和補習費用，2,500港元學生津貼有助他們發展個人興趣，依家長亦因津貼可幫補收入，減低了精神壓力。

在政府公布取消學生津貼後，該家長表明只能維持長子的英文補習班及次子的手工和繪畫興趣班，長子的跆拳道班和游泳班及幼子的游泳班都只好取消，她亦擔心影響有過度活躍症的長子「放電」發洩精力，又引述兩名兒子得知消息後均感到失望。對於教育局早前指取消學生津貼後，有需要的家庭仍可透過其他津貼獲資助，該名家長指正領取全額學生津貼和在職家庭津貼，而相關津貼難以抵銷開支。

關注學童發展權利聯席成員黃敏靈指取消津貼除加重家庭負擔外，亦令有特殊教育需要（SEN）的學生家庭更是百上加斤。調查結果發現有超過20%受訪家長表示或需因取消津貼而暫停子女的SEN治療和訓練課程。她指SEN學童一旦未能接受治療或訓練，將影響他們的學習和社交發展，繼而影響他們的成長。

另一關學聯成員張敏指當局取消津貼前未有廣泛諮詢，引起大量反對聲音，期望當局能與關注團體會面，聽取基層家庭的意見和目前面對的困難。照顧照顧者平台成員黃樂容形容學生津貼是家長滿足子女需求的重要資源，亦有助緩解照顧者因經濟因素帶來的壓力，認為當局應維持恒常化學生津貼。