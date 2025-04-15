不服發布煽動貼文判囚5年　「香港獨立黨」葡籍成員上訴遭駁回

居於英國的葡萄牙籍男子，替曾在英國註冊成政黨的「香港獨立黨」營運多個社交平台，被指屬該黨的骨幹成員，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨等。他去年承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，判囚5年。他不服刑期申請上訴許可，今（15日）被上訴庭駁回，維持原判。判詞特別提到，國安法刑罰檔次適用於串謀罪，不能低於下限，坦言不同意下級法院在泛民初選案中的觀點。翻查資料，初選案中被視作首要分子的區諾軒、趙家賢及鍾錦麟，刑期均低於下限。

41歲葡萄牙籍上訴許可申請人黃煡聰，持香港身份證，曾在香港任音樂教師。案發期間為2020年7月1日至2022年11月1日。原審法官練錦鴻將案件界定為「情節嚴重」，以監禁78個月為量刑起點，因認罪下調至5年監禁，即煽動分裂國家罪「情節嚴重」被告最低刑期，不獲一般3份一刑期扣減。是次上訴其中之一個議題，是《國安法》第21條的量刑檔次，是否適用於《刑事罪行條例》下的串謀罪。

上訴庭在判詞中表示，《國安法》與香港特別行政區的刑事法律銜接、兼容和互補，串謀煽動實施《國安法》第20條犯罪的判刑，必須跟從《國安法》第21條的規定，在其制訂的量刑框架內進行，不能低過適用級別所規定的下限。判詞另提到，泛民初選案中，3名原審法官認為就串謀罪的判刑，《國安法》的量刑幅度，包括下限，不具強制性而只有參考價值。可是，他們沒有詳細討論或充分考慮上述的銜接原則，以及《刑事罪行條例》第159C條應如何在相關《國安法》的量刑框架內運作。上訴庭不同意這樣的觀點。

在本案而言，申請人利用互聯網發表涉案貼文，以加強煽動的效果。煽動的對象是普羅大眾，涉案平台有數以千計的人跟隨，人數實在不少。案發時，香港剛剛經歷反修例事件，面對危害國家安全和法治的風險仍然非常高。在這樣的背景下，申請人仍然執意長期、連續犯案，嚴重加劇危害國安的潛在風險。綜觀所有因素，上訴庭認為，原審法官判處申請人5年監禁既非原則犯錯，亦非明顯過重，所以拒絕他的上訴許可申請。

案件編號：CACC92/2024