香港牙醫學會4.24起免費口腔檢查　助港人及早處理牙齦問題

牙周病及牙齒脫落增加患認知障礙症風險。根據本港衞生署最新口腔健康數據，本港35至44歲人口中，患嚴重牙周病比率高達14.8%，近90%有3.1隻牙齒脫落，由此可推算該年齡組別日後或增近4.9萬宗認知障礙症個案。為助港人及早處理牙齦及口腔問題，減低認知障礙症風險，香港牙醫學會今日(15日)宣布，將於4月24至29日舉行「香港健齒週2025」，參與牙醫將免費為全港市民提供口腔檢查、諮詢及按臨床診斷提供X光檢查服務。

香港牙醫學會引述世界衞生組織報告指，口腔健康狀況差是導致多種身體健康問題，包括認知障礙症的主因，而醫務衞生局預計，2039年本港60歲或以上患認知障礙症人數將達逾33萬人，當局亦引述近期研究指出，長者如能保存牙齒及保持良好口腔功能，有助維持認知能力及減慢衰老速度。

牙周病是常見的慢性感染性和發炎性口腔疾病。香港牙醫學會引述兩項分析研究指，牙周病患者出現認知能力受損風險為正常的1.77倍，中至嚴重牙周病患者出現認知障礙症更是正常的2.13倍；至於每脫落一隻牙，則分別增加認知能力受損風險1.4%及認知障礙症風險1.1%。學會擔心，不少人以為牙肉發炎只是一般熱氣所致，掉以輕心，但可能已患有牙齦疾病如牙周病，或增加認知障礙症風險。

為提升普羅大眾對護理牙齒和口腔健康的關注，並減低港人認知障礙症風險，香港牙醫學會將於4月24至29日舉行「香港健齒週2025」，免費為全港市民提供一次口腔檢查及口腔健康諮詢，並按臨床判斷提供X光檢查服務。學會表示，只要持有效香港身份證明文件的市民即可參與是次活動，而所有香港註冊牙醫則以自願性質參與，將於牙科診所外貼上「香港健齒週2025」標貼，以便巿民預約及應診。