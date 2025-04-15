復活節金多寶今晚開售周六攪珠　$10一注獨得獎金高達5000萬

復活節金多寶今晚開售，中頭獎市民有機會奪走5,000萬港元！馬會公布，六合彩復活節金多寶攪珠將於本週六(19日)舉行，今晚開售(15日)，特設3,800萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬港元。而過去10次復活節金多寶攪出次數最多的號碼是「22」號，其次是「20」號及「21」號。在近5個復活節金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

根據馬會統計數據，近10次的端午金多寶中，「22」號中獎次數最多，一共被攪出過5次，而「20」號及「21」號亦被攪出4次。而數據亦顯示，在近5個復活節金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，當中包括去年3月30日，有市民買9個號碼複式運財獎券，結果中半注頭獎，派彩逾4,100萬港元。

另外，市民若有8個心水號碼，可選擇以每注5港元「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140港元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5港元「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

是次復活節金多寶獎券今晚(15日)發售，在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(19日）晚上9時15分，攪珠將於同日晚上9時30分舉行。為預留更多時間讓市民購買彩票，原定於本周四(17日)的攪珠將不會舉行。