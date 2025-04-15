哪吒汽車子公司空殼化陷危機　前CEO傳赴英

內地車企哪吒汽車近日陷入輿論風波。有經銷商披露，部分門店按廠家要求支付數百萬元（人民幣，下同）購車款，但車輛交付停滯超過半年，導致經銷商面臨銀行追債、客戶起訴等危機。據多家媒體報道，該公司行政總裁張勇自去年12月離職後，被曝已辦理英國簽證並滯留當地，其名下關聯的20多家企業中，多家子公司被指帳戶清零、資產轉移等，已淪為「空殼」。

內媒列舉哪吒汽車子公司「空殼化」的例子當中，哪吒智合新能源汽車科技有限公司被法院強制執行，結果顯示該公司名下無社保、公積金及房產登記資訊；另一子公司哪吒合智汽車銷售服務有限公司的兩個銀行帳戶餘額合計不足500元（約537港元）。有前員工爆料稱，公司通過「主體拆分-資產轉移-債務隔離」操作，將核心資產集中至母公司合眾新能源，而子公司僅保留空殼主體。另有傳全國20多家經銷商代表近日向該車廠提出三點訴求，包括賠償去年9月至今的營運損失並預支今年5至7月經營成本；返還已付款未發車的返利及補貼；恢復售後服務體系。

張勇名下關聯企業達23家，包括桐鄉合創德力貳、叄科技諮詢合夥企業等，其中多數企業註冊地位於江西，涉及商務服務、投資管理等領域。內地企業資訊查詢平台數據顯示，上述企業中多家已出現股權凍結、被執行資訊，如合眾新能源汽車股份有限公司被執行金額超1.6億元（約1.7億港元），關聯80多條股權凍結紀錄。