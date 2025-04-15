3旅遊保設綁架及勒索賠償　消委會望更多相關保障

早前發生多宗東南亞國家旅客被綁架至詐騙園區，令港人人心惶惶。消委會發現市面27個旅遊保計劃之中，只有3個提供綁架及勒索保障，同屬1間保險公司。事主需報案及索取報告才能提出索償。消委會指綁架及勒索保障並非主流，仍待保險公司檢視市場後，才有望有更多產品。

近期亦有消費者擔心到東南亞旅遊時的人身安全，消委會調查發現，只有「忠意」旅遊保的3個計劃提供「綁架及勒索」保障，價錢由222港元至641港元不等，每宗意外每天賠償最高500港元，總賠償額最高1.5萬港元，相等於30天的保障，但必須報案並向執法部門索取報告，才能提出索償申請。

另一間「安我」則指，如消費者前往泰國旅行，可另外投保專屬計劃，親身或親眼遇上騎劫、綁架或恐怖主義活動，事後患創傷後壓力症，並需接受註冊精神科醫生或臨床心理學家輔導，最高可賠償1萬港元醫療開支。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，綁架及勒索保障並不是主流保障，笑言市民去旅行都不會預期被綁架，期望能安全地旅行，相信要等待保險公司檢視市場情況時，才會要有更多產品提供多些保障。