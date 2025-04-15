內地今起整治短片惡意行銷亂象 為期3個月

為進一步深化短片惡意行銷問題治理，中央網信辦周二（15日）起開展名為「清朗·整治短片領域惡意行銷亂象」的專項行動，為期3個月，主要針對4類問題，包括惡意虛假擺拍、散布虛假訊息、違背公序良俗和違規引流行銷，將對問題網站平台和帳號從嚴採取處置措施，及公開曝光典型案例。

中央網信辦秘書局早於上周二（8日）發布通知，要求通過開展轉項行動，集中整治短片領域惡意行銷突出問題，從嚴打擊多類惡意行銷亂象。例如有網紅打造悲慘人設，利用大眾善意賣慘行銷，或自我包裝編造成「社會名流」「成功人士」等虛假人設和情節，虛誇「爽劇」經歷，收割流量牟取利益。當局禁止網紅以「剪切拼湊」來「斷章取義」等方式惡意製造不實訊息，或用「換臉」、「換聲」、「P圖」等手段編造不實內容等。

有關部門要求明確工作重點，對重點難點問題持續督導、一抓到底，確保整治工作取得紮實成效；也要壓實平台責任，督促屬地短片服務平台強化內容管理，暢通舉報管道。當局另要求從嚴處置處罰，重拳打擊短片惡意行銷行為。