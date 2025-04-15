暫2宗流行病學關連腦膜炎雙球菌個案　病人同在聯院擴建工程地盤工作

衞生署衞生防護中心昨日(14日)公布一名34歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌。中心今日(15日)再公布，新增一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，69歲男子確診，留醫天水圍醫院。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵。病人與昨日公布的另一宗個案同樣在基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作，因此中心相信兩宗個案存在流行病學關聯。

69歲男子過往有長期病患，上周三(9日)開始出現發燒、嘔吐及頭痛，上周四(10日)到天水圍醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實感染侵入性腦膜炎雙球菌，臨床診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定。

中心表示，該地盤位處醫院的臨床服務範圍外，不涉及院內感染風險。人員已到上述地盤進行流行病學調查，暫未發現地盤其他員工出現相關病徵。中心已向共56名與該兩名病人在相同組別工作的其他員工派發預防性藥物，並向該地盤所有員工進行醫學監察。中心同時亦向員工提供健康教育及要求承辦商對共用設施包括洗手間、休息室及更衣室進行徹底消毒。另外，中心已向基督教聯合醫院跟進並得悉現時該院沒有員工或病人受感染。

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，過去十年共錄得52宗相關個案，每年介乎零至14宗；今年截至今日則暫錄得5宗個案，包括涉事的兩宗個案。