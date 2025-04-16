基層養家甚艱難　失津SEN童慘棄興趣班

政府擬削減學生津貼的消息，對大批基層家庭來說是一大噩耗，尤其是有特殊需要的學童家庭。育有3名子女的一名家長透露，其長子和次子分別就讀中三和小一，兩人分別患過度活躍症和發展遲緩，該家庭月入1.5萬元，現時兩名兒子的教育開支每月已需約3,000元，2,500元學生津貼本讓他們參加興趣班，現時已取消長子的跆拳道班和游泳班及幼子的游泳班，擔心影響有過度活躍症的長子情況。

該家長透露，家庭情況只能維持長子的英文補習班及次子的手工和繪畫興趣班，犧牲長子的跆拳道班和游泳班及幼子的游泳班，惟有過度活躍症的長子需「放電」、即提供活動供發洩精力，兩名兒子得知取消跆拳道班及游泳班後均感到失落。雖然教育局早前指取消學生津貼後，有需要的家庭仍可透過其他津貼獲資助，該名家長指正領取全額學生津貼和在職家庭津貼，但指相關津貼難以抵銷開支。

育有兩名就讀小學子女的街坊阿筱亦分享家庭開支最大的是補習費。老師要求阿筱為兩位子女報讀補習班，否則成績會跟不上。加上現時補習風氣熾烈，對家長及孩子都構成壓力，迫使他們即使有沉重經濟負擔亦不能放棄補習。若津貼遭取消，阿筱表示或會考慮外出兼職。奈何她身體健康欠佳，本身已需定期覆診，兼職更會犧牲個人休息時間，透支健康，無精力照顧子女，減少親子時間，進而影響親子關係，令她感到兩難。