美擬利用與貿易夥伴關稅談判　孤立中國經濟

美媒周二（15日）引述知情人士指，美國財長貝森特試圖利用關稅談判迫使貿易夥伴減少與中國的交易。

報道指，貝森特本月6日前往佛州海湖莊園時向總統特朗普提出此策略，指出迫使美國貿易夥伴讓步可以阻止中國及華企逃避美國關稅、出口管制和其他經濟措施。這項策略是貝森特孤立中國經濟戰略的一部分，這戰略獲得特朗普政府官員支持，雖然關稅範圍和程度的爭論仍然繼續，但官員似乎大多同意貝森特的中國計劃，包括透過關稅切斷中美經濟聯繫，甚至可能從美國交易所剔除中國股票。

知情者表示，貝森特的策略是迫使美國貿易夥伴承諾孤立中國經濟，以換取美方降低貿易和關稅壁壘。美國官員計劃與70多個國家談判，要求禁止中國透過其國家運送貨物，阻止中國公司設立以規避美國關稅，以及不要把中國廉價工業產品吸收到其經濟中。目的是削弱中國經濟，減少北京的談判籌碼。

由於各國與中國經濟的聯繫程度不同，其具體要求可能有很大差異，知情人士說美國官員在與部分國家的早期會談中已經提出此想法，一些國家則未聽到美國提出與中國有關的要求，但談判仍處於早期階段，他們預期華府遲早會提出相關要求。特朗普周二（14日）被問及巴拿馬退出中國「一帶一路」時也暗示上述策略，指會考慮讓各國在美國和中國之間做選擇。