廣交會首日吸引6.4萬名採購商　創歷史同期新高

在美國對中國商品加徵高關稅的陰霾下，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）周二（15日）在廣東省廣州市開幕，截至當日下午5時，境外採購商本屆累計到場參會64,530人，同比增長8.9%，到會人數創歷史同期新高。

本屆廣交會由周二至5月5日在廣州分三期舉辦，共設55個展區、172個產品專區，展覽總面積155萬平方米，展位總數約7.4萬個，參展企業約3.1萬家。其中出口展展位數近7.3萬個、參展企業首次突破3萬家，比上屆增加近900家。進口展展位數約1,600個，來自50個國家和地區的736家企業參展。截至周一（14日）統計數據顯示，本屆展會已有來自215個國家和地區的超20萬名境外採購商預先註冊。此外，255家全球零售250強和各國各地區大商組團參會，創歷史新高。

廣東省檔案館日前首次公布一批廣交會創辦初期檔案，作為廣交會初創時期歷史的系統完整見證，反映中共建政之後打破美西封鎖，開拓對外貿易。檔案當中包括1957年3月4日由中國對外貿易部發出，同意舉辦出口商品交易會的一份文件，它被視為廣交會的「出世紙」。今年廣交會適逢美國市場受關稅影響，廣交會幫助企業對接歐洲、東盟、拉美、中東等替代市場。另一亮點是首設服務機器人展區，展覽面積4,200平方米，集中展示人形機械人、機械狗等系列產品，共吸引46家企業參展。