內地更新汽車電池國家標準　要求不起火不爆炸

安徽及廣東近日接連發生小米SU7電動車自燃致命事故，引起社會對電動車電池安全的關注。內媒周三（16日）報道，工信部日前發布了《電動汽車用動力蓄電池安全要求》，明年7月1日起實施。這是國家標準首次提出因內短路發生熱失控後不起火不爆炸的要求，被稱為「史上最嚴電池安全令」。

相比2020年的國家標準，上述新版本新增多項安全測試要求，把「着火、爆炸前5分鐘提供熱事件報警信號」，修改為「不起火、不爆炸（仍需報警），煙氣不對乘員造成傷害」。此外，新版本對測試方法增加了「內部加熱」，並進一步明確待測電池溫度要求、上下電狀態、整車測試條件。同時，新增了底部撞擊測試要求，電池包或系統在直徑30毫米撞擊頭以150J能量撞擊後，要做到無洩漏、外殼破裂、起火或爆炸現象，且滿足絕緣電阻要求。針對超快充技術，新標準要求電池單體300次快充循環後進行外部短路測試，做到不起火、不爆炸。

參與起草新國家標準的內地電池製造商表示，新標準實施不意味未來新能源汽車不會失火爆炸。由於高速碰撞後會產生高溫，達到座椅、線纜等部件的燃點等，會造成起火，電池也可能受到影響，引發爆炸。新版本強調的是動力電池內部的熱失控後不起火、不爆炸，而碰撞後的不起火、不爆炸需要車企和電池廠商共同努力來完成。