居內地長者難核實住所及收入資料　當局指無計劃提供物業稅寬減

現時約有50萬港人長期逗留廣東省，當中有部分的長者。有議員問及政府為移居內地的長者提供稅務優惠，例如物業寬減措施，而當局指稅務局難以核實長者在內地的居住及收入資料，因此無法確定他們是否符合資格，容易令這寬減措施被濫用，基於同樣理由，政府沒有計劃為這些長者提供物業税寬減。

會計界議員黃俊碩提出書面質詢，有意見認為相關稅務政策令部分移居內地退休，並只依靠其在港出租物業租金維生的長者，無法獲得個人稅務優惠，在某程度上與政府提倡長者到內地安老的政策方向有所偏離，問及當局會否考慮，為除了在港物業租金收入外並無其他收入且已移居內地的長者，提供物業稅寬減措施。

財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆指在個人入息課税中加入「通常居住於香港」或屬「臨時居民」的條件，符合香港以地域來源徵税的原則。若放寬這些條件,以涵蓋移居內地及除了在香港物業租金收入外並無其他收入的長者，將令税務局難以核實有關人士在內地的居住及收入資料，因此無法確定他們是否符合資格，容易令這寬減措施被濫用。他強調基於同樣理由，政府沒有計劃為這些長者提供物業税寬減。