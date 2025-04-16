控何君堯網上影片誹謗　林卓廷申押後　待「721」暴動案上訴結果

前立法會議員林卓廷在2019年入稟高院，民事控告另一議員何君堯誹謗，指對方在一段網上影片錯誤地指林是元朗「721」事件的幕後主謀。林卓廷要求法庭頒令禁制何再發布該影片。案件排期8月4日開審，由單一法官處理，今（16日）在高院進行預審。林卓廷一方申請無限期押後，以等候林卓廷「721」暴動案上訴結果。法官聽取陳詞後，批准林卓廷一方申請，審期現階段擱置。

原告林卓廷，被告何君堯。兩人今日均有到庭。林卓廷被指於2019年7月21日在元朗參與暴動，經審訊後被裁定暴動罪成，判囚37個月。他已就定罪向上訴庭提上訴。原告方今日申請無限期押後此法律程序，至定罪上訴結果出爐，不諱言如果上訴失敗，誹謗案很可能就此終結。

被告方反對押後程序，強調原告提上訴是個人決定，不應令被告無限期等待。法官不認同無限期的說法。被告方重申，上訴結果料不早於2026年頒布，甚至可能進一步延遲。法官最終批准原告方押後申請，認為不能漠視上訴結果，否則或會對原告構成不公，平衡便利及公平性後，決定無限期押後，至上訴庭頒布結果，或林卓廷放棄上訴。

另外，被告方則希望修訂入稟狀，把林卓廷被裁定暴動罪成一事加入。原告沒有表示反對，但提議另一做法，即把修訂一併押後至上訴結果頒布，以免上訴成功的話，又要重新修訂入稟狀內容。法官考慮後，決定批准被告方現階段修訂入稟狀。

案件編號：HCA 2127/2019