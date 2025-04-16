推優化新資本投資者入境計劃　當局指1個月內收174宗申請

如全數批出174宗申請，當局預計可為香港帶來的投資金額逾52億港元。

香港經濟增長緩慢，政府要搶人才、搶企業，同時亦推出多項人才入境計劃。當局指自「新資本投資者入境計劃」在今年年3月1日實施優化後至月底，合共已接獲174宗申請，投資推廣署已批出99宗申請的淨資產審查，相關部門亦接獲65宗入境申請，由於尚未有申請獲「原則上批准，暫時未有申請人在港進行投資。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員黃英豪的書面質詢，有新資本投資者入境計劃自去年3月接受申請以來，當局指共收到1,092宗申請，認為對吸引更多新資金落戶香港，增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展有積極推動作用。

在優化計劃實施後，當局指一個月內已收到174宗申請，而各項申請正在處理中，暫時未

有申請被拒個案。而在該計劃下，申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產。如該批申請全數獲批，預計可為香港帶來的投資金額逾52億港元。

對於在接獲的174宗申請，投資推廣署已批出99宗申請的淨資產審查，相關部門已接獲65宗入境申請，而相關部門在收妥全部所需文件後，一般約需3星期完成「原則上批准」的審批。由於現時尚未有申請獲「原則上批准」，暫時未有申請人在港進行投資，而的65宗入境申請中，畿內亞比紹佔最多有41宗，瓦努阿圖亦有15宗。

當局指由於計劃的相關優化措施只推行了一段短時間，政府會持續檢視申請人的投資情況，並會適時評估計劃的成效。