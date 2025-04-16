議員促檢視公僕調薪機制及增薪點　社福界斥削開支犧牲基層服務

政府2月底公布新一份《財政預算案》，立法會今日(16日)恢復二讀辯論《2025年撥款條例草案》，有議員要求政府持續審視進一步削減經常性開支的空間，建議檢視公務員薪酬調整機制及增薪點制度，但社福界議員狄志遠炮轟政府以「一刀切」方式削減社福開支的做法「不恰當」，推動財務改革絕不能以犧牲基層服務為代價。

針對關稅戰，議員克勤指美國對國家極限施壓，施行單邊霸權，香港作為外向型經濟體，面對前所未有的挑戰。他指美國挑起的關稅戰，對香港支柱產業造成一定衝擊，認為特區要拓展新經貿關係，包括中東、東盟及一帶一路國家等，吸引新企業及人才來港。

另一議員簡慧敏，在巨大財政赤字下，雖然預算案提出到2027/28年度累計削減7%的經常性開支，但認為要持續審視進一步削減空間，建議檢視公務員薪酬調整機制及增薪點制度，提升公務員表現。

她又表明支持政府以能者多付原則適度開源，檢視停車咪錶收費等，但關注部分開源源措施具爭議性，建議政府因時制宜，多聽持份者聲音。

社福界議員狄志遠則炮轟政府以「一刀切」方式削減社福開支的做法「不恰當」，沒有致力向基層市民提供完善的保護網。他認為減低政府運作成本時要符合社會整體利益，以及再提出削減7%開支會影響3,000個社工人手，政府透過福利服務幫助社會上的弱勢社群，是應有的責任，推動財務改革絕不能以犧牲基層服務為代價。

他促請政府在財政穩健後，取消削減福利開支的措施，又呼籲各社福機構不要採取裁員減薪措施，否則會嚴重打擊員工士氣，造成前線員工與管理層的矛盾。

會計界議員黃俊碩指目前香港內部面對最大的問題，莫過於政府連年出現的巨額財赤，而他早前就建議政府在改善行政效率、節省開支、設法增加政府收入等重大議題上集思廣益。

政府在今年的預算案中提出大量削減政府開支的政策措施，儘管未如坊間意見，全體公務員減薪，但全體公務員凍薪，就影響到公務員和資助機構員工家庭的購買力，可能引發私人市場的減薪潮，對本港整體經濟狀況形成負面影響。

他期望政府能夠改變固有思維，善用人工智能以進一步壓縮公務員人手編制，從而着手全面提升行政效率，節省行政開支，和設法增加工政府收入，優化政府財政結構，做到應使則使，應慳則慳。而政府要真正擺脫財赤，最重要是吸引更加多海內外的企業和資金落戶香港。