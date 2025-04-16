國台辦批賴清德跪美賣台換來關稅　棋子變棄子

美國政府早前宣布對台灣開徵32%對等關稅，後來暫緩以進行談判。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（16日）直斥台灣民進黨當局為了謀獨「賣台」，卻換來關稅，「棋子變棄子」。

台灣地區領導人賴清德曾指不會報復美國關稅，會加大對美採購及投資，把「吃苦當作吃補」。朱鳳蓮批評賴清德當局不顧民眾利益和產業發展前景，提出上述措施，卑躬屈膝、打左臉送右臉的「跪美賣台」行徑令人不齒。對於民眾擔憂美國掏空台灣半導體產業，朱鳳蓮認同台灣業界的疑慮並非杞人憂天，台積電早已成民進黨當局「倚美謀獨」的投名狀。

國台辦網站上月底推出「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，朱鳳蓮指至今收到超過3,000封舉報郵件，舉報對象集中、內容詳細，反映兩岸民眾對「台獨」打手、幫兇為非作歹的深惡痛絕。當局將核查相關舉報訊息，依法追責、依法嚴懲這些「打手、幫兇」。台灣移民署日前要求在台大陸配偶和子女補交大陸的除籍證明，朱鳳蓮稱會依法依規處理，同時也痛批民進黨變本加厲，刁難和迫害大陸配偶，撕裂台灣社會，不擇手段讓兩岸對立對抗，不顧人情倫理。