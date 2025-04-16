「468」可享法定福利修例今首讀　工會籲僱主勿找漏洞變「467」

俗稱「418」的《僱傭條例》「連續性合約」規定，屢遭勞工界批評容易被僱主濫用漏洞逃避支付僱傭福利，立法會今日(16日)首讀《2025 年僱傭 ( 修訂 ) 條例草案》，押後二讀。草案主要是放寬門檻，僱員只要4星期內為同一僱主工作滿68小時，即可享有薪病假等法定僱傭福利(即「468」)。有工會背景的議員籲主不要因少了4個小時而找漏洞，變成「467」等情況。

勞工及福利局局長孫玉菡指條例草案建議把連續性合約每星期的工時門檻由目前的18小時，降低至17小時，以4個星期工時合計為一個計算單位的方法，如果僱員某個星期的工時和緊貼過去3個星期合計個工時是達到68小時，即使某星期的工時少於17個小時，也會被計算在連續性僱傭期內。

他指修訂後的僱傭條例，其他條文會繼續如常應用，僱員現時享有各項的法定權益的資格維持不變。立法會通過條例修訂後，會在刊憲後的6個月的首個星期日生效，目的是讓僱主和僱員有充分的時間作出準備。

有工會背景的議員郭偉強指修訂對勞工界和前線僱員來說很重要，因有關檢討已超過10年，過去兩屆政府一直說研究、探討，但都沒有下文，相信可能來自商界的一些阻力。他指過去有一些電話投注員的工作安排，就是4個星期當中有3個星期超過18小時，可是其中一個星期只有17小時，縱使工時跟全職沒有太大分別，但沒法享受僱傭條例的保障。當418改為468，如果老闆要作出規避的話，難度會大為提升。

屬同一工會的議員梁子穎議員指一個月連續受僱的時數大幅度下降4個小時，措施是希望更多的僱員受惠，呼籲僱主能因應自己的行業發展，盡量照顧一些現在還未有連續性合約的僱員，讓他們可以享受多一些勞工保障。

他指根據資料，在推行「468」之後，受影響的僱主數目只是少數，但僱員得益卻比較多，初步估計將會有11,400名僱員受惠，可以變成連續性合約的僱員，在僱主的角度而言，所增加的成本是少於0.02%，希望僱主不要因為少了4個小時而尋找漏洞，變成「467」等情況。