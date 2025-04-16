補充勞工優化計劃共引5.4萬勞工　3.6萬從事過往不得輸入職位

勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」，暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，有議員關注輸入勞工對本地工人勞動市場的影響，當局回覆指由2023年9月至2025年3月31日，計劃共接獲12,623宗申請，涉及申請輸入107,083名勞工，包括78,362名擬從事過往一般不得輸入勞工的職位類別。同期，獲批的申請為7,864宗，涉及54,278名輸入勞工，包括36,555名獲批從事過往一般不得輸入勞工的職位類別。

獲批從事過往一般不得輸入勞工的職位類別當中，以侍應生佔最多，有8,971人獲批，其次為初級廚師，有6,172人，售貨員及貨倉管理員則分別有3,879人及2,403人。當局指，優化計劃規定申請僱主必須進行本地公開招聘，以不少於市場相類職位的每月工資中位數，優先聘請合資格的本地工人填補空缺，獲批准輸入勞工的僱主，必須與輸入勞工簽訂標準僱傭合約，並支付不低於本地相類職位中位工資的薪金。

有議員則關注有指部分輸入勞工的僱主可能通過扣除中介佣金等名目，降低輸入勞工的實質可支配收入，當局回覆指已成立跨部門專責小組，跟進輸入勞工懷疑被剝削的個案。僱主如違反《僱傭條例》及輸入勞工願意出任控方證人，勞工處會作出檢控。此外，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括拒絕審理輸入勞工的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准等。